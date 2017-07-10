Омелян о скандале с Ryanair: Майберг с Рябикиным могут открывать шампанское

Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекает, что глава наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майберг виноват в том, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

Об этом член правительства написал на своем Facebook.

"Майберг с Рябикиным (Павел Рябикин - руководитель "Борисполя") могут открывать шампанское. Надеюсь, вкус запомнят. А мы по обычному сценарию: термос, зонтики... Или еще потерпим", - говорится в сообщении Омеляна.

Как известно, Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

"Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года", - говорится в сообщении.

Украинская правда