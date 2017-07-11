Рябикин про Ryanair: А что собственно произошло в Жулянах?

Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин напоминает, что аеропорт "Жуляны" также не смог договориться с лоу-костом Ryanair.

Об этом он написал на свой странице Facebook.

"Почитал много отзывов по ситуации с Райанами, вопрос к тем, кто склоняется к теории заговора Борисполь- МАУ-Коломойский. А что собственно произошло в Жулянах? Включите логику! Два месяца переговоров и тот же результат!" – написал он.

"Там не было никого из участников "сговора"!" – возмутился Рябикин.

При этом аэропорт Львов согласовал с Ryanair сотрудничество.

Как известно, "Ryanair" вечером 10 июля объявил об отмене своего захода в Украину: якобы аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте. По мнению главного коммерческого директора "Ryanair" Дэвида О'Брайена, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Компания предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.



Рябикин же заявлял, что "Ryanair" выдвинул "Борисполю" требования по полетам в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он отказался подписывать договор с лоу-костером до снятия всех разногласиий.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинили "Борисполь" и МАУ в срыве работы "Ryanair" в Украине.

Руководитель львовского аэропорта имени Данилы Галицкого Татьяна Романовская возлагает вину за срыв полетов лоу-костера "Ryanair" в Украину на главу киевского аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.