Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябикин про Ryanair: А что собственно произошло в Жулянах?

Вторник, 11 июля 2017, 10:08

Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин напоминает, что аеропорт "Жуляны" также не смог договориться с лоу-костом Ryanair.

Об этом он написал на свой странице Facebook

"Почитал много отзывов по ситуации с Райанами, вопрос к тем, кто склоняется к теории заговора Борисполь- МАУ-Коломойский. А что собственно произошло в Жулянах? Включите логику! Два месяца переговоров и тот же результат!" – написал он.

"Там не было никого из участников "сговора"!" – возмутился Рябикин.

При этом аэропорт Львов согласовал с Ryanair сотрудничество.

Как известно, "Ryanair" вечером 10 июля объявил об отмене своего захода в Украину: якобы аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте. По мнению главного коммерческого директора "Ryanair" Дэвида О'Брайена, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Компания предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Рябикин же заявлял, что "Ryanair" выдвинул "Борисполю" требования по полетам в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он отказался подписывать договор с лоу-костером до снятия всех разногласиий.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинили "Борисполь" и МАУ в срыве работы "Ryanair" в Украине.

Руководитель львовского аэропорта имени Данилы Галицкого Татьяна Романовская возлагает вину за срыв полетов лоу-костера "Ryanair" в Украину на главу киевского аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
авиа
Кулеба призвал не слушать угрозы Лаврова относительно F-16 для Украины
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: