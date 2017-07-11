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Омелян инициирует увольнение руководителя аэропорта "Борисполь"

Вторник, 11 июля 2017, 11:04
Омелян инициирует увольнение руководителя аэропорта Борисполь
КМУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Об этом "Украинской правде" сообщил министр.

На вопрос, будет ли он инициировать смену руководства аэропорта "Борисполь" за неподписания договора с лоукостером Ryanair, Омелян ответил: "Да, завтра внесу на Кабмин представление о его увольнении".

Как сообщалось, в понедельник ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

"Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года", - объяснила свое решение компания.

Лоукост-компания предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекает, что глава наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майберг виноват в том, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

Руководитель львовского аэропорта имени Данилы Галицкого Татьяна Романовская возлагает вину за срыв полетов лоу-костера "Ryanair" в Украину на главу киевского аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин напоминает, что аеропорт "Жуляны" также не смог договориться с лоу-костом Ryanair.

"Почитал много отзывов по ситуации с Райанами, вопрос к тем, кто склоняется к теории заговора Борисполь- МАУ-Коломойский. А что собственно произошло в Жулянах? Включите логику! Два месяца переговоров и тот же результат!" – считает он.

Темы: авиаМининфраструктуры
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