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В "Укрэнерго" с утра проходят обыски

Среда, 12 июля 2017, 08:45

В помещении Государственной энергокомпании  "Укрэнерго" правоохранители проводят обыски.

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор по коммуникациям и международного сотрудничества "Укрэнерго" Михаил БНО-Айриян.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано" всевидящим оком "Генпрокуратуры", - написал он.

 

Он также пообещал предоставить подробности чуть позже.

"Украинская правда" обратилась в ГПУ за комментарием.

Как известно, Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит досудебное расследование относительно злоупотребления служебным положением лицами "Укрэнерго" в период 2010-2014 годы.

В октябре 2015 ГПУ уже проводила обыски в НЭК "Укрэнерго" по этому делу.

"Предварительная квалификация обвинений - часть 5 статьи 191" Присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебным положением", и часть 2 статья 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", - сообщали тогда в ГПУ.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратураэнергетика
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