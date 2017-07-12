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В "Укренерго" тривають обшуки

Середа, 12 липня 2017, 08:45

У приміщенні державного підприємства Національна енергокомпанія "Укренерго" правоохоронці проводять обшуки.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив директор з комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.

"Ну що, в нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну та реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас. Людей не пускають на робочі місця, стратегічне держпідприємство паралізовано "всєвідящим оком" Генпрокуратури", - написав він.

 

Він також пообіцяв надати подробиці трохи згодом.

"Українська правда" також звернулась за подробицями до Генпрокуратури.

Як відомо, Головне слідче управління Генпрокуратури проводить досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем особами "Укренерго" в період 2010-2014 роки.

У жовтні 2015 року ГПУ вже проводила обшуки в НЕК "Укренерго" за цією справою.

"Попередня кваліфікація звинувачень - частина 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом службовим становищем", та частина 2 стаття 364 "Зловживання владою або службовим становищем", - повідомляли тоді в ГПУ.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратураенергетика
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