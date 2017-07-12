Луценко: Добкин может бежать за границу

Генеральная прокуратура настаивает, что Михаил Добкин на посту мэра вступил в преступный сговор с должностными лицами и руководителями кооперативов "Жилстрой-1" и "Авантаж" в Харькове.

Об этом на регламентном комитете в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы настаиваем, что господин Добкин вступил в преступный сговор с целью выгоды", - сказал он.

Кроме того Луценко сказал, что ГПУ проверит, кто поселился в дома, которые построили эти кооперативы на выделенных участках земли городским советом Харькова.

"Это социальное жилье могли получить должностные лица", - пояснил Луценко.

Генпрокурор также заявил, что у Добкина есть возможность выехать за границу.

"С учетом электронной декларации господина Добкина, он может скрываться от следствия за границей", - добавил Луценко.

Также он отметил, что если дело дойдет до суда, то прокуратура обязательно предложит Добкина внести залог в качестве альтернативы содержания под стражей.

роман кравец

Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

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Роман Кравец, УП