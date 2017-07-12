Луценко: Добкин может бежать за границу
Генеральная прокуратура настаивает, что Михаил Добкин на посту мэра вступил в преступный сговор с должностными лицами и руководителями кооперативов "Жилстрой-1" и "Авантаж" в Харькове.
Об этом на регламентном комитете в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Мы настаиваем, что господин Добкин вступил в преступный сговор с целью выгоды", - сказал он.
Кроме того Луценко сказал, что ГПУ проверит, кто поселился в дома, которые построили эти кооперативы на выделенных участках земли городским советом Харькова.
"Это социальное жилье могли получить должностные лица", - пояснил Луценко.
Генпрокурор также заявил, что у Добкина есть возможность выехать за границу.
"С учетом электронной декларации господина Добкина, он может скрываться от следствия за границей", - добавил Луценко.
Также он отметил, что если дело дойдет до суда, то прокуратура обязательно предложит Добкина внести залог в качестве альтернативы содержания под стражей.
Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.
В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Добкин отрицает все обвинения.
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Роман Кравец, УП