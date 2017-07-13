Боевики снова обстреляли Марьинку, горят здания

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Четверг, 13 июля 2017, 00:20

В среду вечером боевики снова обстреляли жилой сектор Марьинки, горят несколько строительных сооружений.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

"Около 21 часа, в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов с позиций боевиков вблизи поселка Трудовское, загорелись несколько строительных сооружений по улице Тельманова. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Это уже второй обстрел Марьинки за сутки. В среду вечером боевики открыли огонь по частным домам города.

Темы: АТО Донбасс
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