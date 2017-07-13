Бойовики знову обстріляли Мар'їнку, горять будівлі

У середу ввечері бойовики знову обстріляли житловий сектор Мар'їнки, горять кілька будівельних споруд.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК в Facebook.

"Близько 21 години, внаслідок обстрілу з крупнокаліберних кулеметів з позицій бойовиків поблизу селища Трудівське, загорілися кілька будівельних споруд по вулиці Тельманова. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Це вже другий обстріл Мар'їнки за добу. У середу ввечері бойовики відкрили вогонь по приватних будинках міста.