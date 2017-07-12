Боевики вечером обстреляли частные дома Марьинки

Пророссийские боевики в среду вечером обстреляли частные дома Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня, в вечернее время, во время обстрела позиций сил АТО на Приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре заявили, что незаконные вооруженные формирования вели огонь с временно неподконтрольной Украине территории.

Предварительно, разрушениям подверглись два частных дома по улице Прокофьева.

Ни один из местных жителей в результате обстрела не пострадал. Сейчас представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты.

В то же время, согласно сообщению пресс-центра АТО, по состоянию на 18:00 боевики 7 раз стреляли по позициям украинских военных.

Горячее всего было на Донецком направлении.

Украинская правда