СМИ: В Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens

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Четверг, 13 июля 2017, 07:50

В порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены две газовые турбины.

Об этом сообщили два репортера Reuters.

Агентство отмечает, что у него нет подтверждения того, что это были именно турбины производства Siemens. Однако их форма и размер соответствуют фотографиям турбин Siemens.

Отмечается, что турбины представляли собой четыре цилиндрических предмета длиной несколько метров, покрытых синим и серым брезентами.

Ранее стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

В компании Siemens факт поставки отрицают.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму. 

Темы: Крым аннексия
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