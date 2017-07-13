СМИ: В Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens
В порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены две газовые турбины.
Об этом сообщили два репортера Reuters.
Агентство отмечает, что у него нет подтверждения того, что это были именно турбины производства Siemens. Однако их форма и размер соответствуют фотографиям турбин Siemens.
Отмечается, что турбины представляли собой четыре цилиндрических предмета длиной несколько метров, покрытых синим и серым брезентами.
Ранее стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.
В компании Siemens факт поставки отрицают.
В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.
В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.
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