ЗМІ: У Крим доставили ще дві турбіни, схожі на Siemens

У порт Феодосії анексованого Криму були доставлені дві газові турбіни.

Про це повідомили два репортера Reuters.

Агентство відзначає, що у нього немає підтвердження того, що це були саме турбіни виробництва Siemens. Однак їхня форма і розмір відповідають фотографіям турбін Siemens.

Відзначається, що турбіни представляли собою чотири циліндричних предмета довжиною кілька метрів, покритих синім і сірим брезентом.

Раніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

У компанії Siemens факт поставки заперечили.



У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.