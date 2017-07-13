Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens

Четверг, 13 июля 2017, 07:50

В порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены две газовые турбины.

Об этом сообщили два репортера Reuters.

Агентство отмечает, что у него нет подтверждения того, что это были именно турбины производства Siemens. Однако их форма и размер соответствуют фотографиям турбин Siemens.

Отмечается, что турбины представляли собой четыре цилиндрических предмета длиной несколько метров, покрытых синим и серым брезентами.

Ранее стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

В компании Siemens факт поставки отрицают.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму. 

Темы: Крыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Крым
Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"
Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает
Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: