Активисты перекрыли все выезды из ВР, полиция - Грушевского

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Четверг, 13 июля 2017, 11:00

Активисты перекрыли выходы из ВР активисты, которые собрались под Верховной Радой, заблокировали выезды для депутатов.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

В частности представители Нацкорпуса полностью загородили боковой забор на улице Грушевского и перекрыли автомобильный выезд из внутреннего двора парламента.

 

Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход в Совет также заблокировано - заблокировано все здание комитета, с которого ведет подземный переход.

В свою очередь полиция, по состоянию на 10:55 перекрыла улицу Грушевского.

 

Полиция пыталась оттеснить протестующих от входа.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада акции полиция
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