Николаевский городской совет признал Россию страной-агрессором

Депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о признании России страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В четверг, 13 июля, на 22 сессии Николаевского городского совета мэр Александр Сенкевич внес на рассмотрение депутатов проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором.

После обсуждения депутатами данного вопроса за проект, который инициировал депутат Сергей Танасов, проголосовали 28 депутатов, 2 воздержались, 19 депутатов не голосовали.

Также депутатами был поддержан проект, "О территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины". За это решение проголосовало 29 депутатов из 54.

Таким образом, Николаевский горсовет поддержал обращение Верховной Рады Украины от 27 октября 2015 в ООН и другие международные институты о признании Российской Федерации страной-агрессором.