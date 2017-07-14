Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Николаевский городской совет признал Россию страной-агрессором

Пятница, 14 июля 2017, 07:21

Депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о признании России страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В четверг, 13 июля, на 22 сессии Николаевского городского совета мэр Александр Сенкевич внес на рассмотрение депутатов проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором.

После обсуждения депутатами данного вопроса за проект, который инициировал депутат Сергей Танасов, проголосовали 28 депутатов, 2 воздержались, 19 депутатов не голосовали.

Также депутатами был поддержан проект "О территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины". За это решение проголосовало 29 депутатов из 54.

Таким образом, Николаевский горсовет поддержал обращение Верховной Рады Украины от 27 октября 2015 в ООН и другие международные институты о признании Российской Федерации страной-агрессором.

Темы: Николаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Николаев
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: