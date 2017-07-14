Миколаївська міська рада визнала Росію країною-агресором

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про визнання Росії країною-агресором.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

У четвер, 13 липня, на 22 сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сенкевич виніс на розгляд депутатів проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.

Після обговорення депутатами даного питання за проект, який ініціював депутат Сергій Танасов, проголосували 28 депутатів, 2 утримались, 19 депутатів не проголосували.

Також депутатами було підтримано проект "Про територіальну цілісність та недоторканість кордонів України". За це рішення проголосувало 29 депутатів з 54.

Таким чином, Миколаївська міськрада підтримала звернення Верховної Ради України від 27 жовтня 2015 року до ООН та інших міжнародних інститутів про визнання Російської Федерації країною-агресором.