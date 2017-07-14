Климкин: Введение виз с РФ не даст нужного эффекта

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Пятница, 14 июля 2017, 11:03

Введение виз с Россией создаст значительные проблемы, поэтому решение о снятии биометрических данных с иностранных граждан - является наилучшим решением, считает глава МИД Павел Климкин.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в пятницу, отвечая на вопрос нардепа о введении виз для граждан РФ.

Он напомнил, что на заседании СНБО была принята система, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев, позволит осуществлять контроль за передвижение по территории Украины.

"Эта система будет осуществляться постепенно, стадия за стадией", - добавил он.

"А обычное введение виз не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся", - подчеркнул он.

По его словам, это создаст "значительные проблемы, Россия ими воспользуется", чтобы сделать провокации и вести сознательную политику на ограничения для граждан Украины на оккупированных территориях в Крыму передвигаться по территории Украины.

"Поэтому на основе детального анализа было принято такое решение. Оно поддерживается нашими друзьями и партнерами", - добавил Климкин.

Оксана Ковленко, УП

Темы: визы Росcия
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