Клімкін: Запровадження віз з РФ не дасть потрібного ефекту

Введення віз із Росією створить значні проблеми, тому рішення про зняття біометричних даних з іноземних громадян – є найкращим рішенням, вважає голова МЗС Павло Клімкін.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у п'ятницю, відповідаючи на питання нардепа щодо впровадження візового режиму з РФ.

Він нагадав, що на засіданні РНБО було схвалено систему, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців, що дозволить здійснювати контроль за пересування територією України.

"Ця система буде здійснюватися поступово, стадія за стадією", - додав він.

"А звичайне запровадження віз не дасть нам того ефекту, до якого ми прагнемо", - наголосив він.

За його словами, це створить "значні проблеми, Росія ними скористається", щоб зробити провокації і вести свідому політику на обмеження для громадян України на окупованих територіях в Криму пересуватися по території України.

"Тому на основі детального аналізу було прийнято таке рішення. Воно підтримується нашими друзями та партнерами", - додав Клімкін.

Як відомо, у понеділок РНБО прийняло рішення ініціювати впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України.

Оксана Коваленко, УП