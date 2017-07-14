Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Запровадження віз з РФ не дасть потрібного ефекту

П'ятниця, 14 липня 2017, 11:03

Введення віз із Росією  створить значні проблеми, тому рішення про зняття біометричних даних з іноземних громадян – є найкращим рішенням, вважає голова МЗС Павло Клімкін.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у п'ятницю, відповідаючи на питання нардепа щодо впровадження візового режиму з РФ.

Він нагадав, що на засіданні РНБО було схвалено систему, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців, що дозволить здійснювати контроль за пересування територією України.

"Ця система буде здійснюватися поступово, стадія за стадією", - додав він.

"А звичайне запровадження віз не дасть нам того ефекту, до якого ми прагнемо", - наголосив він.

За його словами, це створить "значні проблеми, Росія ними скористається", щоб зробити провокації і вести свідому політику на обмеження для громадян України на окупованих територіях в Криму пересуватися по території України.

"Тому на основі детального аналізу було прийнято таке рішення. Воно підтримується нашими друзями та партнерами", - додав Клімкін.

Як відомо, у понеділок РНБО прийняло рішення ініціювати впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України.

Оксана Коваленко, УП

Теми: візиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: