Порошенко пообещал защищать армию от воров

Президент Петр Порошенко пообещал не позволить хищения в армии.

Об этом он сказал во время выступления на государственном предприятии "Львовский бронетанковый завод", руководство которого задержали за коррупционную схему.

"Хочу отдельно подчеркнуть как верховный главнокомандующий, как президент я никому не позволю обворовывать армию и никому не позволю греть руки на поставках в Вооруженные Силы", - заявил Порошенко.

"На этой неделе вы это увидели в парламенте, когда, к сожалению, не по всем, но сняли неприкосновенность. Никогда в истории Украины такого не было, когда, в том числе и с (депутатов - ред.) фракций коалиции, принимается решение о снятии неприкосновенности и предъявлении подозрения", - отметил он.

Президент пообещал, что "никто не будет иметь "зонтик", если он коррупционер".

"И это в полной мере относится к действующему руководству завода", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда