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Порошенко пообіцяв захищати армію від крадіїв

П'ятниця, 14 липня 2017, 22:17

Президент Петро Порошенко пообіцяв не дозволити розкрадання в армії.

Про це він сказав під час виступу на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод", керівництво якого затримали за корупційну схему з вживаними двигунами.

"Хочу окремо наголосити як верховний головнокомандувач, як президент я нікому не дозволю обкрадати армію і нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних Сил", - заявив Порошенко.

"На цьому тижні ви це побачили в парламенті, коли, на жаль, не з усіх, але зняли недоторканність. Ніколи в історії України такого не було, коли, в тому числі і з (депутатів – ред.) фракцій коаліції, приймається рішення про зняття недоторканності і пред’явлення підозри", - зауважив він.

Президент пообіцяв, що "ніхто не буде мати "парасольку", якщо він корупціонер".

"І це в повній мірі відноситься до діючого керівництва заводу", - наголосив Порошенко.

Українська правда

Теми: арміяПорошенко
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