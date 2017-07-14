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Задержали директора Львовского бронетанкового завода

Пятница, 14 июля 2017, 13:22

Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами САП задержали директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил за коррупционную схему с применяемыми двигателями.

О задержании сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП задержали чиновникв ВСУ и Львовского бронетанкового завода

Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами САП задержали руководство ГП "Львовский бронетанковый завод" и ряд должностных лиц Вооруженных сил за коррупционную схему с бывшими в употреблении двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"4 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Также задержан основатель коммерческой структуры - ООО", - говорится в сообщении.

По информации следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода, учредителем ООО и фирмами с признаками фиктивности по коррупционной схеме закупили запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники, растратив 28,5 млн грн бюджетных средств в 2015 году.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле было закуплено двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в использовании, а иногда и нерабочие, двигатели уже были когда-то проданы - в 2008-2009 годах они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей было прекращено еще в 1990-х годах, о чем инициаторам схемы было хорошо известно". - объясняет пресс-служба НАБУ.

Всего правоохранители задержали пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (генерал-майора), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод" и учредителя ООО, задействованного в схеме.

Кроме того, в сообщении отмечается, что следствие по этому делу начали в конце ноября 2016 года.

Ранее, в мае 2016 года суд признал виновным экс-директора Львовского бронетанкового завода Александра Остапца и приговорил его к лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком 3 года за хищение государственных средств на сумму 2 млн грн и злоупотреблении служебным положением.

Украинская правда

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