ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом

В Донецкой области представители террористической организации "ДНР" запретили членам миссии ОБСЕ проезд в направлении н.п. Седово и заявили, что населенный пункт является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, обнародованном на сайте организации.

"На блокпосту, расположенном примерно в 1,2 км северо-западнее подконтрольного "ДНР" пгт Седово вооруженные члены "ДНР" остановили патруль СММ и не позволили ему проехать дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров", - говорится в сообщении.

В тот же день член "ДНР" в гражданской одежде на том же блокпосту в Седово остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от "ДНР", поскольку Седово является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Вскоре после этого трое вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к патрулю СММ.

"Они отказались представиться и в агрессивной форме требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. Патруль СММ покинул блокпост", - отметили в миссии.

По данным СММ ОБСЕ, водители и пассажиры, перед тем как проехать через блокпост, заходили в расположенный вблизи небольшое помещение.

Украинская правда