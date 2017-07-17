СМИ: Хакерскую атаку на СМИ Катара организовали ОАЭ
Хакерскую атаку на государственное новостное агентство Катара QNA и соцсети в конце мая организовали Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц разведки США.
По словам источников, 23 мая в правительстве ОАЭ обсуждалась эта хакерская атака. При этом пока остается неясным, был ли осуществлен взлом самими ОАЭ или же они наняли кого-то.
При этом в ОАЭ заявили, что эта информация является "ложной".
"ОАЭ не играли никакой роли в предполагаемом хакерстве, описанном в этой статье", - сообщил посол Эмиратов в Вашингтоне.
Хакерская атака на государственное СМИ Катара Qatar News Agency произошла 24 мая. Тогда хакеры разместили фейковое заявление эмира страны Тамима аль-Тани о намерении отозвать посла из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Египта из-за "напряжения в отношениях Дохи с администрацией Трампа". В еще одном фальсифицированном медиа-материале эмир будто бы одобрительно отозвался об Иране и Израиле, а ХАМАС назвал законным представителем палестинского народа.
Катар опроверг достоверность этих материалов и извинился.
После этого Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром. Они также выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.
В частности от Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира"
Катар заявлял, что не будет выполнять ультиматум арабских стран.
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