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Разведка США: Хакерскую атаку на СМИ Катара организовали ОАЭ

Понедельник, 17 июля 2017, 07:41

Хакерскую атаку на государственное новостное агентство Катара QNA и соцсети в конце мая организовали Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц разведки США.

По словам источников, 23 мая в правительстве ОАЭ обсуждалась эта хакерская атака. При этом пока остается неясным, был ли осуществлен взлом самими ОАЭ или же они наняли кого-то.

При этом в ОАЭ заявили, что эта информация является "ложной".

"ОАЭ не играли никакой роли в предполагаемом хакерстве, описанном в этой статье", - сообщил посол Эмиратов в Вашингтоне.

Хакерская атака на государственное СМИ Катара Qatar News Agency произошла 24 мая. Тогда хакеры разместили фейковое заявление эмира страны Тамима аль-Тани о намерении отозвать посла из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Египта из-за "напряжения в отношениях Дохи с администрацией Трампа". В еще одном фальсифицированном медиа-материале эмир будто бы одобрительно отозвался об Иране и Израиле, а ХАМАС назвал законным представителем палестинского народа.

Катар опроверг достоверность этих материалов и извинился.

После этого Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром. Они также выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.

В частности от Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира"

Катар заявлял, что не будет выполнять ультиматум арабских стран.

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Темы: СШАхакеры
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