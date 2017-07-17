Розвідка США: Хакерську атаку на ЗМІ Катару організували ОАЕ

Хакерську атаку на державне новинне агентство Катару QNA та соцмережі в кінці травня організували Об'єднані Арабські Емірати.

Про це пише The Washington Post з посиланням на посадових осіб розвідки США.

За словами джерел, 23 травня в уряді ОАЕ обговорювалася ця хакерська атака. При цьому поки залишається неясним, чи був здійснений злом самими ОАЕ, або ж вони найняли когось.

При цьому в ОАЕ заявили, що ця інформація є "помилковою".

"ОАЕ не грали ніякої ролі в ймовірному хакерстві, описаному в цій статті", - повідомив посол Еміратів у Вашингтоні.

Хакерська атака на державне ЗМІ Катару Qatar News Agency сталася 24 травня. Тоді хакери розмістили фейкову заяву еміра країни Таміма аль-Тані про намір відкликати посла з Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту і Єгипту через "напруги в стосунках Дохи з адміністрацією Трампа". У ще одному фальсифікованому медіа-матеріалі емір нібито схвально відгукнувся про Іран та Ізраїль, а ХАМАС назвав законним представником палестинського народу.

Катар спростував достовірність цих матеріалів і вибачився.

Після цього Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні та економічні зв'язки з Катаром. Вони також висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Зокрема від Катару вимагають розірвати дипломатичні зв'язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території і закрити телеканал "Аль-Джазіра"

Катар заявляв, що не виконуватиме ультиматум арабських країн.

Читайте також матеріал "Європейської правди" Катарські історії: як нова криза в Перській затоці загрожує інтересам України.