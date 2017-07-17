От Полякова и Розенблата потребуют сдать загранпаспорта

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить в Соломенском райсуде Киева об избрании для нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата меры пресечения в виде залога, а также сдать загранпаспорта.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, предает "Укринформ".

"Скорее всего, будем ходатайствовать о залоге и сдаче паспортов", - сообщил Холодницкий.

Также он опроверг информацию, что САП будет просить суд арестовать нардепов, поскольку Рада не дала согласия на это.

Как сообщалось, судебные заседания для избрания меры пресечения для нардепов ВР Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) состоятся 17-21 июня в Соломенском райсуде Киева, точное время пока неизвестно.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

10 июля фракция БПП исключила Борислава Розенблата из своего состава.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепов от БПП Борислава Розенблата и от НФ Максима Полякова, но не позволила проводить задержание и арест.

13 июля нардепам было объявлено подозрения за коррупционные деяния.

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, 14 июля Розенблат и Поляков были вызваны на допрос в НАБУ.

"После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщил Холодницкий.

Больше о "янтарном деле", в котором фигурируют Борислав Розенблат и Максим Поляков, читайте в статье "Имя Розенблата, или Неприкосновенный Борислав не смеется".