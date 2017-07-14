Холодницький розповів про майбутнє справ Полякова, Розенблата та інших

Наразі залишаються ризики перешкоджанню досудовому слідству, а також переховування від правосуддя народних депутатів, щодо яких парламент не дав дозвіл на затримання і арешт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він описав ситуацію із слідством по кожному такому нардепу.

"Народний депутат Дейдей. Провадження про ймовірне незаконне збагачення вказаної особи фактично зайшло в глухий кут, оскільки ми не можемо проводити слідчі дії з самим депутатом. Водночас, тривають додаткові слідчі дії з усіма фігурантами провадження, окрім, власне, народного депутата", - написав він.

"Народний депутат Довгий. Спільні слідча та прокурорська групи САП-НАБУ-ГПУ одразу після отримання згоди почали проводити необхідні слідчі дії саме щодо вказаного народного депутата. За наявності достатніх доказів буде оголошено підозру та складено обвинувальний акт. Далі буде судовий процес, де народний депутат матиме змогу захищати себе як і всі громадяни України", - розповів Холодницький.

Щодо депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата він написав, що у четвер їм були оголошені підозри за корупційні діяння.

"Сьогодні вони вже викликані на допит до НАБУ. Після того, як слідство збере всі докази - буде складено обвинувальний акт і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - написав Холодницький.

"Все, як у звичайних громадян України, лише без затримання і тримання під вартою (арешту)", - додав він.

Як відомо, Верховна рада не дала дозволу на притягнення до відповідальності нардепа від НФ Євгена Дейдея і нардепа від РП Андрія Лозового.

Щодо нардепа з "Волі народу" Олеся Довгого, нардепа від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова Верховна рада дала згоду на притягнення до відповідальності, але не дозволила проводити затримання і арешт.

13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Олександр Шумілін, УП