Россия не пустила на Курилы японского мэра из-за санкций по Украине
Россия отказала во въезде на южные Курильские острова мэру японского города Сюнсукэ Хасегава в ответ на санкции, введенные Японией против РФ за агрессию против Украины.
Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, пишет The Japan Times.
Мэр города Немуро не смог присоединиться к пятидневной поездке японской делегации, оценивающей потенциал совместной экономической деятельности.
Первоначально Хасегава планировал принять участие в работе делегации, но был уведомлен МИД за день до вылета, что он не сможет участвовать. Министерство не раскрыло причины, по которым Хасегава был исключен.
Высокопоставленный японский чиновник признал: "Мэр Хасегава подвергся ответным санкциям".
Город Немуро, на восточной оконечности Хоккайдо, близок к спорным островам и выступает в качестве базы для кампании по возвращению территорий Японии.
Полагается, что Хасегава был помещен в черный список, поскольку он играет ключевую роль в движении Японии, направленном на возвращении островов.
Между тем, ожидается, что компании и группы рыболовецкой сферы и индустрии туризма в Немуро будут участвовать в предполагаемой совместной экономической деятельности, если Япония и Россия официально начнут проект.
В апреле 2014 года Токио объявил, что отклонил визы 23 российским гражданам в рамках санкций за незаконной аннексии Россией украинского Крыма.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.