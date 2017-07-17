Росія не пустила на Курили японського мера через санкції по Україні

Росія відмовила у в'їзді на південні Курильські острови меру японського міста Сюнсуке Хасегаві у відповідь на санкції, введені Японією проти РФ за агресію проти України.



Про це, посилаючись на дипломатичні джерела, пише The Japan Times.



Мер міста Немуро не зміг приєднатися до п'ятиденної поїздки японської делегації, яка оцінювала потенціал спільної економічної діяльності.



Спочатку Хасегава планував взяти участь в роботі делегації, але був повідомлений МЗС за день до вильоту, що він не зможе брати участь. Міністерство не розкрило причини, за якими Хасегаву було виключено.



Водночас високопоставлений японський чиновник визнав: "Мер Хасегава потрапив під дію санкцій у відповідь".



Місто Немуро, на східному краю Хоккайдо, близьке до спірних островів і виступає в якості бази для кампанії з повернення територій Японії.



Вважається, що Хасегаву включили в чорний список, оскільки він грає ключову роль в русі Японії, направленому на повернення островів.



Тим часом, очікується, що компанії і групи риболовецької сфери та індустрії туризму в Немуро братимуть участь в можливій спільній економічній діяльності, якщо Японія і Росія офіційно почнуть проект.



У квітні 2014 року Токіо оголосив, що відхилив візи 23 російським громадянам в рамках санкцій за незаконну анексію Росією українського Криму.



Валентина Романенко, УП