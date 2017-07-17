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Россия не пустила на Курилы японского мэра из-за санкций по Украине

Понедельник, 17 июля 2017, 12:14

Россия отказала во въезде на южные Курильские острова мэру японского города Сюнсукэ Хасегава в ответ на санкции, введенные Японией против РФ за агрессию против Украины.

Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, пишет The Japan Times.

Мэр города Немуро не смог присоединиться к пятидневной поездке японской делегации, оценивающей потенциал совместной экономической деятельности.

Первоначально Хасегава планировал принять участие в работе делегации, но был уведомлен МИД за день до вылета, что он не сможет участвовать. Министерство не раскрыло причины, по которым Хасегава был исключен.

Высокопоставленный японский чиновник признал: "Мэр Хасегава подвергся ответным санкциям".

Город Немуро, на восточной оконечности Хоккайдо, близок к спорным островам и выступает в качестве базы для кампании по возвращению территорий Японии.

Полагается, что Хасегава был помещен в черный список, поскольку он играет ключевую роль в движении Японии, направленном на возвращении островов.

Между тем, ожидается, что компании и группы рыболовецкой сферы и индустрии туризма в Немуро будут участвовать в предполагаемой совместной экономической деятельности, если Япония и Россия официально начнут проект.

В апреле 2014 года Токио объявил, что отклонил визы 23 российским гражданам в рамках санкций за незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

Валентина Романенко, УП

Темы: РосcияЯпония
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