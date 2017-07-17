Миссия ОБСЕ наткнулась на мины и не смогла проехать к Светлодарску

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Понедельник, 17 июля 2017, 20:13

Группа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вместе с первым заместителем главы миссии Александр Хуг не смогли проехать к Светлодарск Донецкой области.

Об этом в понедельник сообщила миссия в своем Твиттере.

"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге М-03 в Светлодарск. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

Указывается, что в Общем центре контроля и координации прекращения огня на линии разграничения сторон не удалось скоординировать процесс разминирования.

Как известно, в апреле в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двух доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник с США, ранения получила гражданка Германии.

В МИД Украины также заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ является подтверждением попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Александр Шумилин, УП

Темы: ОБСЕ АТО Донбасс
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