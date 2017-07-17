В БПП хотят штрафовать украинцев, которые мусорят

1212 просмотров
Понедельник, 17 июля 2017, 22:05

Депутаты от БПП внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за выбрасывание отходов в неположенных местах.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Указывается, что инициаторами изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях является Мария Ионова, Иван Рыбак, Павел Кишкар, Виктор Кривенко и заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

"Законопроект устанавливает административную ответственность за выбрасывание любых отходов за пределы урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора. За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от двадцати (340 грн - ред.) до пятидесяти ( 850 грн - ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное совершение такого правонарушения - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн - ред.)", - сообщили в партии.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Украинская правда

Темы: законодательство Украина Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кабмин планирует "осовременивать" пенсии до 2021 года 17 июля 2017, 16:28
Консолидация земель: арендаторы и владельцы как фигуры на "шахматке" 17 июля 2017, 11:59
Новый закон о КС уже ждет подписи Порошенко 17 июля 2017, 11:55
powered by lun.ua
Главные новости
Миссия ОБСЕ наткнулась на мины и не смогла проехать к Светлодарску
Розенблат покупал суды, чтобы убрать "янтарных" конкурентов - НАБУ
ЕС не менял своей позиции по борьбе с коррупцией в Украине – Мингарелли
Украина готова помочь Молдове вернуть Приднестровье – Порошенко
Все новости
Такие же люди

Все, что вам будет интересно знать о жизни незрячих

Корабль "Юрий"

Хотите увидеть Днестровский каньон с реки?