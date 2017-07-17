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В БПП хотят штрафовать украинцев, которые мусорят

Понедельник, 17 июля 2017, 22:05

Депутаты от БПП внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за выбрасывание отходов в неположенных местах.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Указывается, что инициаторами изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях является Мария Ионова, Иван Рыбак, Павел Кишкар, Виктор Кривенко и заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

"Законопроект устанавливает административную ответственность за выбрасывание любых отходов за пределы урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора. За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от двадцати (340 грн - ред.) до пятидесяти ( 850 грн - ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное совершение такого правонарушения - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн - ред.)", - сообщили в партии.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Украинская правда

Темы: законодательствоУкраинаВерховная Рада
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