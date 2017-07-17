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В БПП хочуть штрафувати українців, які смітять

Понеділок, 17 липня 2017, 22:05

Депутати від БПП внесли у Верховну Раду законопроект, який передбачає введення штрафів за викидання відходів у неналежних місцях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

Вказується, що ініціаторами змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення є Марія Іонова, Іван Рибак, Павло Кишкар, Віктор Кривенко та заступник голови ВР Ірина Геращенко.

"Законопроект встановлює адміністративну відповідальність за викидання будь-яких відходів за межі урн, контейнерів чи інших ємкостей для збирання, утилізації чи переробки сміття. За це порушення пропонується запровадити накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн – ред.) до п’ятдесяти (850 грн – ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне вчинення такого правопорушення – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн – ред.)", - повідомили в партії.

Як відомо, у Верховній раді зареєстровано законопроект, який пропонує читати молитву  молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань.

Українська правда

Теми: законодавствоУкраїнаВерховна Рада
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