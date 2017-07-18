Главарь боевиков Захарченко решил создать Малороссию

Главарь ОДРО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

Об этом сообщает российское госагентство РИА Новости.

"Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет", — заявил Захарченко.

При этом на сайте, подконтрольном боевикам ОРДО отмечается, что представители незаконных формирований на оккупированных территориях Донецькой и Луганской обалстей и "19 регионов Украины" объявили о создании государства Малороссия.

"Мы, представители бывших регионов Украины (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — зачитал некий "документ"Александр тимофеев, именующийся и.о. замглавы Совета министров образования "ДНР".

О каких "19 регионах" идет речь, нигде не указано.

Ранее российский проект при оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". В России планировали, что он будет включать территории Николаевской, Херсонской и других областей. Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.