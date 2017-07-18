Главарь боевиков Захарченко решил создать Малороссию

Главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

Об этом сообщает российское госагентство РИА Новости.

"Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет", — заявил Захарченко.

При этом на сайте, подконтрольном боевикам ОРДО отмечается, что представители незаконных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и "19 регионов Украины" объявили о создании государства Малороссия.

"Мы, представители бывших регионов Украины (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — зачитал некий "документ"Александр тимофеев, именующийся и.о. замглавы Совета министров образования "ДНР".

При этом отмечается, что создание нового государства "поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей".

Но нигде не указывается, кто именно и где и каким образом поддерживал эту идею.

"Столицей нового федеративного государства с широкой автономией регионов должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого", - решили боевики.

При этом боевики собиратся готовить "Конституцию Малороссии" и принимать в первоначальном варианте Конституционным собранием и затем вынести на "всенародный референдум".

Ранее российский проект оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". В России планировали, что он будет включать территории Николаевской, Херсонской и других областей. Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.