Берлин осудил заявление Захарченко по "Малороссии", ждет того же от РФ

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Вторник, 18 июля 2017, 14:38

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко о планах создать "Малороссию".

Официальный Берлин считает такой шаг "полностью неприемлемым", отметила в комментарии Deutsche Welle пресс-секретарь правительства ФРГ.

"Захарченко не имеет легитимного права говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его", - отмечается в заявлении.

Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Украине, отметила пресс-секретарь немецкого правительства. Речь идет, в частности, о выполнении минских соглашений Россией, Украиной и сепаратистами на Донбассе, которых поддерживает Москва.

Ранее главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссию".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Европейская правда

Темы: Минские соглашения Росcия
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