Берлін засудив заяву Захарченка щодо "Малоросії", чекає такої ж реакції від РФ

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

Офіційний Берлін вважає такий крок "повністю неприйнятним", зазначила у коментарі Deutsche Welle речниця уряду ФРН.

"Захарченко не має легітимного права говорити за цю частину України. Очікуємо, що Росія також негайно засудить цей крок, не поважатиме та не визнаватиме його", - зазначається в заяві.

Берлін вважає переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, наголосила речниця німецького уряду. Ідеться, зокрема, про виконання мінських угод Росією, Україною та сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Москва.

Раніше ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Європейська правда