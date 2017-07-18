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Порошенко отреагировал на "Малороссию": Захарченко - не политическая фигура

Вторник, 18 июля 2017, 12:42

"С начала военной агрессии против моей нации целью РФ было разделить Украину на части. Проект Новороссии включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью рухнул ", - отметил Порошенко.

Он отметил, что военные силы Украины остановили российскую агрессию на линии соприкосновения.

Президент напомнил, что когда был избран Главой государства, значительная часть Донбасса была оккупирована, а украинские военные летом 2014 освободили две трети Донбасса, в частности Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и др.

"Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Минские соглашения уникальны. Грузия, к сожалению, не имеет подписи России под обязательствами вывести войска, прекратить огонь, освободить заложников, обеспечить доступ миссии ОБСЕ на оккупированные территории и тому подобное.

"Три года весь мир не наказывает, а мотивирует Россию сесть за стол переговоров. Россия пытается шантажировать опасным признанием независимости так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию. Но народ оккупированной Абхазии действительно счастлив? По моему мнению, там гуманитарная катастрофа", - отметил Порошенко.

В то же время, по его словам, Грузия проводит успешно реформы.

"Такая же ситуация и в Украине. Мы видим гуманитарный кризис на оккупированных территориях, высокий уровень безработицы, катастрофической ситуации в здравоохранении и образовании", - рассказал глава государства.

Порошенко уверен, что только единственный выход из ситуации - имплементация Минских договоренностей, вывод российских войск и артиллерии.

"Мы надеемся на реинтеграцию Донбасса и Крыма и восстановление украинского суверенитета над этими территориями", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: ДонбассПорошенкоРосcия
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