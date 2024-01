Порошенко отреагировал на "Малороссию": Захарченко - не политическая фигура

"С начала военной агрессии против моей нации целью РФ было разделить Украину на части. Проект Новороссии включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью рухнул ", - отметил Порошенко.

Он отметил, что военные силы Украины остановили российскую агрессию на линии соприкосновения.

Президент напомнил, что когда был избран Главой государства, значительная часть Донбасса была оккупирована, а украинские военные летом 2014 освободили две трети Донбасса, в частности Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и др.

"Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России", - добавил глава государства.

"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ