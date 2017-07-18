Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии"

Главари боевиков с оккупированных территорий Луганской области заявляют, что не участвуют в создании "Малороссии".

Об этом заявил Владимир Дегтяренко, который называет себя главой "Народного совета" образования "ЛНР".

"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", – заявил он.

"Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", – добавил он.

А еще один представитель колаборационистов ОРЛО, которого приглашают на заседания в Минск – Владислав Дейнего заявил, что "инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, не своевременна".

"Мы узнали об этом из СМИ, и с нами этот проект никто не обсуждал", - отметил он.

Ранее главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

При этом на сайте боевиков ОРЛО никаких сообщений не было.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Украинская правда