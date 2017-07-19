Молдова передала Украине союзницу боевиков ОРЛО
Молдова передала Украине 28-летнюю сообщницу боевиков ОРЛО.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно информации, контрразведка установила, что женщина находилась в одном из подразделений террористов, дислоцирующихся в Луганске, занималась его материально-техническим обеспечением.
С марта 2017 она была в розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации, и уехала в Молдову.
Спецслужбы этой страны, по информации СБУ, обнаружили пособницу боевиков. Ее объявили нежелательным человеком в Молдове и передали украинским правоохранителям.
Согласно решению суда, до завершения досудебного расследования правонарушительница будет находиться под стражей.
Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.