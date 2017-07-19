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Молдова передала Україні спільницю бойовиків ОРЛО

Середа, 19 липня 2017, 18:52

Молдова передала Україні 28-річну спільницю бойовиків ОРЛО.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, контррозвідка встановила, що жінка перебувала в одному з підрозділів терористів, дислокованому в Луганську, займалася його матеріально-технічним забезпеченням.

З березня 2017 року вона була у розшуку за підозрою в причетності до діяльності терористичної організації, та виїхала до Молдови.

Спецслужби цієї країни, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголосили небажаною особою в Молдові та передали українським правоохоронцям.

За рішенням суду, до завершення досудового розслідування правопорушниця перебуватиме під вартою.

Їй інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: МолдовакриміналАТО
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