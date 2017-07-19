Молдова передала Украине союзницу боевиков ОРЛО

Молдова передала Украине 28-летнюю сообщницу боевиков ОРЛО.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации, контрразведка установила, что женщина находилась в одном из подразделений террористов, дислоцирующихся в Луганске, занималась его материально-техническим обеспечением.

С марта 2017 она была в розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации, и уехала в Молдову.

Спецслужбы этой страны, по информации СБУ, обнаружили пособницу боевиков. Ее объявили нежелательным человеком в Молдове и передали украинским правоохранителям.

Согласно решению суда, до завершения досудебного расследования правонарушительница будет находиться под стражей.

Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда