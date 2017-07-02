В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро
По состоянию на 14:30 в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".
Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Также там добавили, что в воскресенье проверили и открыли "Оболонь" и "Минскую".
Позже появилось сообщение, что станции "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" проверены и открыты.
Как сообщалось, ранее в воскресенье по этой же причине была закрыта станция "Театральная".
Украинская правда
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