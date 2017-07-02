В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро

3323 просмотра
Воскресенье, 2 июля 2017, 14:41

По состоянию на 14:30 в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Также там добавили, что в воскресенье проверили и открыли "Оболонь" и "Минскую".

Позже появилось сообщение, что станции "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" проверены и открыты. 

Как сообщалось, ранее в воскресенье по этой же причине была закрыта станция "Театральная".

Украинская правда

Темы: Киев метро
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве из-за "минирования" закрывали станцию метро 2 июля 2017, 12:16
Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность 2 июля 2017, 11:49
Киев предупредили о грозе и шквалах 1 июля 2017, 17:43
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро
2 военных погибли, подорвавшись на мине возле Песков
Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность
Сутки в АТО: террористы бьют из артиллерии, погибли двое бойцов ВСУ
Все новости
Видео

Бабушки-баскетболистки: "Пока смогу буду играть"

Поступление-2017

Что следует знать абитуриенту