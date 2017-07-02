Воды в Авдеевке хватит на 4 суток - ГосЧС

В Авдеевке создан запас воды в городском резервуаре в объеме, его хватит на 4 суток.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 2 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров, которого достаточно на 4 суток", - говорится в сообщении.

Проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников было запланировано на 2 июля.

Как известно, в результате боевых действий 1 июля произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения ДФС, которая централизованно обеспечивает водой около 22 тыс. жителей Авдеевки.