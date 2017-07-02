Луценко: ГПУ ведет расследование по некоторым министрам

Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров в правительстве Владимира Гройсмана.

Об этом в интервью программе "Час. Підсумки" на "5 канале" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий относительно действующих министров. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", - отметил Луценко.

Ни одной фамилии при этом он не назвал.

Вместе с тем генпрокурор заявил, что ГПУ собрала достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с 6 нардепов, представление на которых уже находится в Верховной Раде.

"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов в необходимости снятия неприкосновенности и продолжении досудебного следствия", - заявил Луценко.

По его словам, при рассмотрении представлений на снятие неприкосновенности будут продемонстрированы документы, видео- и аудиозаписи.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Представление на них регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.

По мнению первого замглавы комитета по вопросам регламента и организационной работы ВР Павла Пинзеника, их вопросы Верховная Рада может успеть рассмотреть еще до каникул.

29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Как заявил Пинзеник, представление на Добкина регламентный комитет может рассмотреть работы в пленарном режиме 10-14 июля.

Как известно, 29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Больше о представлении на народных депутатов читайте в материале "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".