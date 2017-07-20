Парубий подписал новый закон о КС с открытым конкурсом Омбудсмена

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Четверг, 20 июля 2017, 12:55

Спикер парламента Андрей Парубий подписал новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законопроект отправлен на подпись президенту.

В то же время руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко сообщил на своей странице в Facebook, что подписанный вариант законопроекта содержит смену тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного.

"Да, сюрприза не произошло, статья регламента выписана с формулировкой об изменении тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного! Безразлично им на 227 голосов за сохранение процедуры тайного голосования и безразлично им на все призывы общественных и международных организаций", - написал Крикливенко.

Как известно, 13 июля Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

При принятии закона о КС во втором чтении произошла коллизия, по которой не определена процедура избрания омбудсмена - депутаты разошлись в позициях.

Украинская правда

Темы: Парубий права человека Верховная Рада
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