Парубий подписал новый закон о КС с открытым конкурсом Омбудсмена
Спикер парламента Андрей Парубий подписал новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Законопроект отправлен на подпись президенту.
В то же время руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко сообщил на своей странице в Facebook, что подписанный вариант законопроекта содержит смену тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного.
"Да, сюрприза не произошло, статья регламента выписана с формулировкой об изменении тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного! Безразлично им на 227 голосов за сохранение процедуры тайного голосования и безразлично им на все призывы общественных и международных организаций", - написал Крикливенко.
Как известно, 13 июля Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.
При принятии закона о КС во втором чтении произошла коллизия, по которой не определена процедура избрания омбудсмена - депутаты разошлись в позициях.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.