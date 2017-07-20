Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий подписал новый закон о КС с открытым голосованием омбудсмена

Четверг, 20 июля 2017, 12:55

Спикер парламента Андрей Парубий подписал новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законопроект отправлен на подпись президенту.

В то же время руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко сообщил на своей странице в Facebook, что подписанный вариант законопроекта содержит смену тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного.

"Да, сюрприза не произошло, статья регламента выписана с формулировкой об изменении тайного на открытое голосование за кандидатов на должность Уполномоченного! Безразлично им на 227 голосов за сохранение процедуры тайного голосования и безразлично им на все призывы общественных и международных организаций", - написал Крикливенко.

Как известно, 13 июля Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

При принятии закона о КС во втором чтении произошла коллизия, по которой не определена процедура избрания омбудсмена - депутаты разошлись в позициях.

Украинская правда

Темы: Парубийправа человекаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: