Рада під галас і штовханину прийняла новий закон про КС

Верховна Рада прийняла в цілому нову редакцію закону про Конституційний суд України.

За закон проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Як передають "Українські новини" закон передбачає зміну структури, повноважень КС, а також встановлення процедури розгляду конституційної скарги.

Також вводиться конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

Відповідно до закону, КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів і Великої палати.

Крім того, суд отримує право видавати забезпечувальні накази і зупиняти дію будь-якої законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.

При цьому також вводиться відповідальність за невиконання рішень КС.

Законом суттєво підвищується зарплата суддів КС - до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тис. гривень).

Суддя КС у відставці буде отримувати довічне грошове утримання в розмірі 50% окладу - близько 60 тис. гривень.

З метою надання експертної допомоги в конституційних процесах за конституційними скаргами в Конституційний Суд тимчасово, на термін до 1 січня 2020 року, вводиться інститут спеціального радника, яким може бути компетентний в цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії.

Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

Прийняти новий регламент і затвердити нову структуру КС повинен протягом 3 місяців.

Закон розглядався майже протягом всього ранкового засідання, а голосування супроводжувалося вигуками "Ганьба", йому передували критичні промови.

Після голосування біля трибуни зібралися депутат з різних фракцій.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко з трибуни заявив, що за цей закон "голосувала Партія Регіонів у змові з олігархічними групами".

"Президент Порошенко намагається узурпувати вплив на судову гілку влади. Прийняття цього закону дасть можливість завести трьох своїх суддів КС. Наступним їхнім рішенням буде перенесення виборів на 2020 рік, щоб продовжити термін повноважень президента Порошенка", - сказав він.

Коли Ляшко почав говорити про аудиторів НАБУ, його зупинив Єгор Соболєв і почалася штовханина. Соболєв мав претензію до Ляшка, що він говорить не по темі.

Ляшко почав кричати: "Не бийтеся".

Українська правда